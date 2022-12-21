وظائف مجلس الدولة دفعة 2022.. الموعد وشروط التقديم

أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى يوم الأربعاء 25 يناير.

وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي:

شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.