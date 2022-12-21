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وظائف مجلس الدولة دفعة 2022.. الموعد وشروط التقديم

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:34 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
وظائف مجلس الدولة دفعة 2022_أرشيفية

وظائف مجلس الدولة دفعة 2022_أرشيفية

أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى يوم الأربعاء 25 يناير.

وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي: 

شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.

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بقلم رحاب عبدالراضي