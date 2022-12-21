وظائف مجلس الدولة دفعة 2022.. الموعد وشروط التقديم
كتب:
رحاب عبدالراضي
09:34 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
وظائف مجلس الدولة دفعة 2022_أرشيفية
أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى يوم الأربعاء 25 يناير.
وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي:
شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد
1- التقدم للذكور والإناث.
2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.