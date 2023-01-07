تنمية الصعيد وما حوله.. تطوير مستشفى حميات الغردقة بتكلفة 85 مليون جنيه

شهدت محافظة البحر الأحمر، عدة مشروعات قومية ضمن خطة الدولة في تنمية الصعيد والمحافظات الساحلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير حياه كريمة للمواطنين، وشهد قطاع الصحة، تطويرات موسعة أهمها تطوير مستشفى حميات الغردقة، بتكلفة 85 مليون جنيه، لتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطنين.

تطوير المنظومة الصحية بالبحر الأحمر

أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قطاع الصحة شهد تطويرات موسعة، في ظل خطة تطوير المنظومة الصحية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن خطة المشروعات القومية لتنمية الصعيد.

تطوير مستشفى حميات الغردقة

وكشف المحافظ، عن افتتاح تطوير مستشفى حميات الغردقة بتكلفة 85 مليون جنيه، على مستوى سياحي متميز تضم إمكانات طبية عالية، منها جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة عادية، و6 معامل لجميع أنواع التحاليل الطبيه المتقدمة، ووحدة مناظير جهاز هضمي، وحدة فيروسات كبدية، وقسم علاج طبيعي متكامل، ووحدة صيدلة إكلينيكية متكاملة و53 سريرا بالقسم الداخلي و10 أسرة بالعناية المركزة، و5 أسرة غسيل كلوي، وخزان أكسجين بسعة 6 آلاف لتر.

دعم مستشفى الغردقة العام

وأضاف أن الاهتمام بالقطاع الصحي بالبحر الأحمر، امتد إلى دعم مستشفى الغردقة العام بجهاز الرنين المغناطيسي، بتكلفة بلغت خمسة ملايين جنيه، مؤكدا أن مستشفيات الغردقة تخدم ملايين المواطنين من المقيمين بالغردقة والعاملين بالقطاع السياحي وزائري المدينة السياحية المترددين عليها طوال العام.