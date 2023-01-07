المئات يشيعون جثمان «تربي» توفي أثناء حفر قبر سيدة بالوادي الجديد «صور»

خيّمت حالة من الحزن على أبناء محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عقب وفاة «تربي»، خلال حفره لقبر سيدة توفيت صباح اليوم، ولم يكن يعلم أن الله كتب له حسن الخاتمة ونهاية عمل الخير المواظب عليه طوال عمره، إذ يحفر القبور لدفن الموتى حسبةً لله، دون أجر، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تشييع جثمان تربي الوادي الجديد

وفي جنازة مهيبة عقب صلاة العصر توافد المئات من أهالي محافظة الوادي الجديد، لتشييع جثمان الفقيد الذي توفي بشكل مفاجئ ولم يكن يعاني من أي أمراض.

وقال عبد العظيم عبده، احد المتطوعين المغسلين للموتى ويعمل بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هشام محمد مصطفي كان من أفضل الشخصيات فكان دائما محبا للخير وله سنوات طويلة جداً، يقوم بحفر المقابر للموتى بشكل مجاني تماماً وهو حال مجموعة كبيرة من المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، فكتب الله له حسن الخاتمة وهو يحفر قبر سيدة توافاها الله.

أحد أقاربه: كان محبا للخير

وأضاف عبد الخالق أبو زيد، أحد اقاربه: لقد كان لديه حب شديد للخير وكرس حياته بأكملها لفعل الخير، حيث خرج آلاف المواطنين في جنازته ليقدموا واجب العزاء إذ أنه لم يتوان لحظة عن فعل الخير، حيث كان هشام دائما يواظب على صلاة الفجر ويذهب يومياً إلى مزرعته الخاصة به، ويتم استدعاؤه من حين لآخر إلى المدافن لحفر القبور.