بالأسماء.. إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز بأسيوط

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز الطبيعي بمنطقة سوق الغلة التابعة لحي غرب أسيوط، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج.

بلاغ بإصابة 3 باختناق نتيحة تسرب غاز

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ بحدوث تسرب غاز طبيعي داخل منزل ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين وجود حالات اختناق داخل المنزل نتيجة الغاز الطبيعي بسوق الغلة نطاق حي غرب.

أسماء المصابين بحالات الاختناق

نتج عن الواقعة إصابة كل من: أمل محمود يونس - 28 عاما، وحسام حسن محمد - 5 سنوات وسجدة حسن محمد - 7 سنوات بحالات اختناق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.