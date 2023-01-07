إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بأسيوط

أصيب 7 أشخاص، إثر حدوث حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق أسيوط الزراعي، بالقرب من مدخل قرية بني سند زمام قرية الحواتكة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين 4 سيارات، بالقرب من مدخل قرية بني سند زمام قرية الحواتكة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

تفاصيل حادث أسيوط اليوم

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين 4 سيارات، الأولى ربع نقل، والثانية ربع نقل، والثالثة ملاكي، والرابعة «تاكسي»، على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من مدخل قرية بني سند زمام الحواتكة مركز منفلوط.

نقل المصابين في حادث أسيوط إلى مستشفى أسيوط الجامعي

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم، وجار نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.