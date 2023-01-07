«لو شهادتك القديمة ممرش عليها 6 شهور».. طريقة مضمونة لشراء شهادة الـ25%

بينما يواصل بنكا الأهلي المصري ومصر، طرح شهادة جديدة بفائدة 25%، يواجه أصحاب شهادتي الـ17.25% و16% اللتين جرى طرحهما من جانب البنوك خلال الفترة القليلة الماضية، معضلة عدم القدرة على كسر تلك الشهادات ذات العائد المتدني، وتوجيه أموالها إلى الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع لعدم مضي 6 أشهر على تاريخ الشراء.

موعد انتهاء طرح الشهادة الجديدة

ومع تصريح رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، بشأن انتهاء طرح الشهادة الجديدة خلال فترة تتراوح بين أسبوع و 3 أسابيع، يصبح من الصعب كسر الشهادات ذات العائد الأقل، الصادرة منذ أقل من 6 أشهر.

الاقتراض بضمان شهادة عائدها منخفض

لكن الحل الوحيد لهذه المعضلة الذي تنصح به خدمة العملاء في البنوك، هو الاقتراض بضمان الشهادة ذات العائد المنخفض، وتوجيه حصيلة القرض إلى الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع، وفي حال الاقتراض بضمان شهادة ذات عائد منخفض يحصل المقترض على سعر إقراض تنافسي جيد بالنظر إلى سعر العائد المتدني الذي يحصل عليه هو أيضا.

طرح الشهادات البلاتينية

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر الحكوميين، طرحا الأربعاء الماضي، شهادتين ذات عائد مرتفع، 22.5% و25% لمدة عام، وذلك للمصريين والأجانب، والقصر والبالغين أيضا.

تتعدد دورية صرف عائد الشهادتين، إذ يحصل حائز شهادة الـ22.5% على عائد كل شهر، في حين يحصل حائز شهادة الـ25% على عائد نهاية مدة السنة.

وجمعت الشهادتان خلال أول 72 ساعة من الطرح نحو 60 مليار جنيه، بحسب ما كشفته مصادر مصرفية مطلعة خلال الساعات الماضية، وأمام الإقبال الكبير على الشراء، قرر البنكان مواصلة العمل يومي الجمعة والأحد رغم العطلة الرسمية.