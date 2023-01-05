«لو معاك 100 ألف جنيه».. اعرف أرباحك شهريا من شهادات 25% و22.5%

أعلنت فروع بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، أمس، طرح شهادات ادخارية جديدة مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا، وفي هذا الإطار يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة الأرباح من الشهادات المطروحة.

وترصد «الوطن»من خلال هذه السطور كيفية حساب العائد وقيمة الأرباح من شراء الشهادات المطروحة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 22.5% أو 25%.

أولاً: الشهادة بعائد 25% يصرف سنوي

في حالة الرغبة في شراء شهادة بعائد 25%، والتي يصرف العائد الخاص بها في نهاية مدة الشهادة سيكون العائد على 100 ألف جنيه هو 25 ألف جنيه بعد عام من ربط الشهادة، أي تقريبًا 2000 جنيه شهريًا.

المعادلة الحسابية للعائد

وهنا يكون العائد يساوي حاصل ضرب مبلغ ربط الشهادة وهو على سبيل المثال 100 ألف جنيه مضروبا في نسبة العائد 25% ثم قسمة الناتج على 100، ليكون الناتج النهائي 25 ألف جنيه وهو قيمة العائد المستحق على شهادة 25% في عام.

ثانيًا: الشهادة بعائد 22.5%

يصرف شهري في حالة الرغبة في شراء شهادة بعائد 22.5%، والتي يصرف العائد الخاص بها شهريًا سيكون العائد على 100 ألف جنيه هو 1875 جنيها كل شهر.

المعادلة الحسابية للعائد

وهنا العائد يساوي حاصل ضرب مبلغ ربط الشهادة وهو على سبيل المثال 100 ألف جنيه في نسبة العائد 22.5% ثم قسمة الناتج على 100 ثم نقوم بقسمة الناتج على 12 شهر، ليكون الناتج النهائي 25 ألف جنيه وهو قيمة العائد المستحق على شهادة 22.5% كل شهر.