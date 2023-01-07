بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بأسيوط

شهد طريق أسيوط الزراعي، مساء اليوم السبت، بالقرب من مدخل قرية بني سند زمام قرية الحواتكة بمركز منفلوط التابع إلى محافظة أسيوط، حادث تصادم 4 سيارات، بينهم اتنين نقل والثالثة ملاكي والرابعة سيارة آجرة تاكسي، وارتفع عدد المصابين إلى 10 أشخاص.

تصادم 4 سيارات

انتقل على الفور، لموقع الحادث قوات الأمن والشرطة، وسيارات الإسعاف، وضباط المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين 4 سيارات، سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 3479 - ى ن ط، وسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 6825- ة د ا، وسيارة ملاكي أجرة تاكسي تحمل لوحات معدنية رقم 3164 - ى ع ا، وسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 4651 - ى ه ع.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص هم شادي أشرف نبيل، 13سنة، مريم شكري حلمي، 45 سنة، إنجى أشرف لبيب، 16سنة، شنودة شكري حلمي، 37 سنة، كراس شنودة شكري، 5سنوات، أنصاف شحاتة فراج، 56 سنة، حسام سيد، 35 سنة، فادي مكين عزيز، 25 سنة، محمد عبدالحميد زغلول، 25 سنة، تم تحويلهم جميعا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وعمرو رجب عيسى، 18سنة، تم تحويلة إلى مستشفى الشاملة.

حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.