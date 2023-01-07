بالتزامن مع المنخفض الجوي.. حالة الطقس غدا بالمحافظات: أمطار غزيرة ورياح

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا بالمحافظات، تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، الأمر الذي يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية لا سيما على الطرق التي تؤدي من وإلي محافظة القاهرة، وسط نشاط للرياح، وانخفاض كبير في درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد.

وكشفت توقعات الأرصاد إلى وجود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر وشديد البرودة ليلا، وسط تعرض البلاد إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه كتل هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

حالة الطقس غدا في المحافظات بعد إعلان المنخفض الجوي

وعن حالة الطقس غدا بالمحافظات بعد توقعات بتأثر البلاد بالمنخفض الجوي، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلي طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح وسط تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية وسقوط أمطار غزيرة تصل إلى 60% على مدار اليوم.

منخفض جوي يؤثر على المحافظات

فيما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري طقس بارد ليلا ونهارا مع نشاط للرياح وتكون الغيوم وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 50%.

حالة الطقس غدا الأحد

وجاءت حالة الطقس غدا بمحافظات الصعيد متباينة حيث تكون معتدلة على محافظات الجنوب مشمس، فيما تشهد محافظات الشمال طقسا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار تصل إلى 30% ونشاط للرياح.

فيما جاء طقس الغد في محافظات سيناء والسواحل الشمالية معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية وفرص سقوط أمطار خفيفة.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الأحد تشير التوقعات إلى أن:

العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 19 درجة، والصغرى 11 درجة.

وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 22 درجة، والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة، الصغرى 13 درجة.

وسجلت درجات الحرارة الصغرى في محافظات الصعيد أقل من 10 درجات، حيث سجلت الصغرى في «المنيا، الأقصر، بني سويف، أسيوط» 8 درجات.