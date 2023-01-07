ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة سائق توكتوك في كرداسة.. «رموا شطة على وشه»

شهدت منطقة كرداسة جنوب الجيزة، واقعة مأساوية، إذ ألقى 3 عاطلين، مادة حارقة «شطة» على سائق توكتوك لسرقته في كرداسة.

تفاصيل الواقعة

بدأت التفاصيل، خلال مرور ضباط مباحث كرداسة بطريق كمبره كفر حكيم للتواجد الأمني بالشارع، استغاث أحد الأشخاص سائق توكتوك ومقيم دائرة المركز لقيام مجهولين بإلقاء شطة على وجهة، وذلك خلال استقلالهم التوكتوك صحبته لتوصيلهم من منطقة كمبره إلى منطقة ناهيا دائرة المركز.

وحال سيرهم استغلوا خلو الطريق من المارة، وألقوا المادة الحارقة على وجهه، واستولوا على التوكتوك وفروا هاربين، ومن خلال الفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن القبض عليهم وبحوزتهم كيس شطة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن التوكتوك المسروق.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.