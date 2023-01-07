مصرع سائق في حادث تصادم بطريق الواحات

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم بطريق الواحات، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم أكتوبر ثالث يفيد بمصرع سائق في حادث تصادم بطريق الواحات، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم دس 8475 قيادة محمود حلمي 41 سنة سائق ومقيم في الطالبية «المتوفى» اتجاه الفيوم، فوجئ بلودر قيادة هشام رجب، 40 عاما، سائق ومقيم في الفيوم يقوم بأعمال نظافة على يسار الطريق فحاول مفاداته إلا أنه اصطدم باللودر من الخلف، ما أسفر عن تهشم كابينة السيارة من الجانب الأيمن ووفاة قائدها.

نقل الجثة للمستشفى

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتم رفع آثار الحادث، وضبط اللودر وقائده، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.