إصابة سيدتين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

شهد طريق الدير المحرق بمركز القوصية في محافظة أسيوط، اليوم السبت، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مما تسبب في إصابة سيدتين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، على طريق الدير المحرق بمركز القوصية التابع إلى محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة القوصية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة سيدتين هما «ن. س. ز»، يبلغ عمرها 45 عاما، مقيمة مركز ديروط، و«م. ف. ج»، يبلغ عمرها 40 عاما، مقيمة مركز ديروط.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى القوصية المركزي، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.