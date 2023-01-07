«يا أبو اللبايش يا قصب».. انطلاق موسم العصير بمصانع سكر كوم أمبو بأسوان

أطلق مصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان، موسم توريد القصب للعام 2023 بحضور المهندس سامي أحمد محمد عبد المطلب رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو، باستقبال شحنات القصب من المزارعين.

مراحل إنتاج سكر القصب في مصنع كوم أمبو

قال صلاح عمر العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن مراحل الإنتاج سكر القصب، تبدأ من عملية الحصاد وتنظيف المحصول وحملة على عربات القطارات وجرارات المزارعين، واستلامه في المصنع، ثم الخطوة التالية تفريغ القصب من عربات الشحن وتوزيعه على خطوط العصارات تليها مرحلة العصر وإستخلاص العصير، ثم تبدأ المراحل الصناعية من معالجة وتسخين ثم عمليات التركيز والبلورة والتبخير ثم مرحلة فصل السكر من العسل وتنتهى بمرحلة التجفيف والتعبئة.

وتابع: تأسس مصنع سكر كوم أمبو في عام 1912 ومر بالعديد من التطوير والتعديلات ويعتبر من أكبر مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ويمثل إنتاج مصنع كوم أمبو نسبة 25% من إجمالى إنتاج الشركة،

وأوضح المهندس سامي أحمد، أن المصنع يعصر 15 ألف طن قصب يومياً.

وتابع من المتوقع أن توريدات القصب تصل إلى مليون و700 ألف طن خلال هذا الموسم في حين تصل كفاءة المصنع لاستقبال أكثر من 2 مليون طن.

منتجات أخرى من مصنع السكر

كشف المهندس صلاح عمر، أن المصنع لا يقتصر على إنتاج السكر فقط وأنه يتم الاستفادة من القصب استفادة كلية، حيث لا توجد مخلفات بل يتم إعادة تدويرها وصنع منتجات أخرى إلى جانب السكر وهو المنتج الأساسي للمصنع.

وأضاف يتم العمل على مخلفات صناعة السكر «المنتجات الثانوية» وهو الباجاس أو مصاص القصب والذى يدخل فى صناعة الخشب الحبيبي ويستخدم أيضاً كوقود للغلايات البخارية، والنوع الآخر من المنتجات الثانوية هو المولاس ويتم توجيهه لمصانع التقطير ويدخل في صناعة الخل والكحول والمنتجات الأخرى، كما يتم استخدام الطين لتسميد واستصلاح الأراضي الزراعية.