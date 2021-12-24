إنفوجراف.. حصاد «الزراعة» في أسبوع منها زيادة علاوة «القصب والبنجر»

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم٧٠ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية – اللبنانية المشتركة، والتي عقدت بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره اللبناني عباس الحاج حسن وزير الزراعة بجمهورية لبنان، وبحضور وفد رفيع المستوى من الوزارتين، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من ١٩ الى ٢٣ ديسمبر الجاري، فضلا عن زيارة وزير الزراعة اللبناني، لمعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، حيث قام بالاطلاع على الطرق الحديثة التي يتبعها المشروع لفحص تقاوي البطاطس وبطاطس المائدة لضمان خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "اندراش كوفاكش" سفير المجر بالقاهرة ، حيث بحث معه نتائج زيارته الأخيرة لدولة المجر في الفترة من ٣٠ نوفمبر الي ٣ ديسمبر لحضور فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة ٢٠٢١، كما استقبل ايضا "بوجدان ايجيتش" سكرتير الدولة (نائب وزير الزراعة) الصربى وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة وأعضاء السفارة الصربية بالقاهرة.

وعقد وزير الزراعة ، اجتماعا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة والمحافظة؛ لدفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء، كما قام بجولة مفاجئة، على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع استصلاح الأراضي، والإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة؛ للاطمئنان على سير العمل في هذه القطاعات.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا بمقر وزراة التموين، بحضور النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بالبرلمان، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالنواب، حيث تم الاعلان عن زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها وزيادة علاوة القصب بمقدار 90 جنيها، كما كلف الوزير وفدا من البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر؛ لتفقد حقول المشاهدة لزراعة أصناف الطماطم والفلفل والخيار في محافظة سوهاج والمُنتجة بمعرفة الشركة الهندية الأردنية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف بعنوان " ٢٠٢١ عام الانجازات في قطاع الزراعة"، استعرض خلاله اهم ما تم انجازه بهذا القطاع، كما قام وفد بيطري من وزارة الزراعة بزيارة دولة جنوب السودان لمتابعة الحالة الصحية والوبائية والإنتاجية للثروة الحيوانية هناك.

وكرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، قناة مصر الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرا لدورها البارز والهام، في نشر الوعي وتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين والمربيين، كما كرمت المنظمة ايضا مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لدوره البارز في القاء الضوء على أنشطة القطاع الزراعي المختلفة، بالوسائل الاعلامية المتطورة.

كما اجتمعت اللجنة التوجيهية للدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات في منظمة الأغذية والزراعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وكذلك رؤساء الهيئات.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصين أكثر من 6 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية للتحصين والتي بدأت من 16 نوفمبر 2021، كما نفذ المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح يوم حقلي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد؛ لمكافحة سوسة النخيل، ونفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، عباس حسن الحاج وزير الزراعة اللبناني، للتعرف على اقسام المعمل، والادوار التي يقوم بها للرقابة على الاغذية، كما استقبل المعمل 35 طالب من طلاب كلية الزراعة بجامعة أسيوط، وذلك استمرارا لدور المعمل في تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل، كما بلغ اجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل، بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع حوالي ٦٥٠٠ شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.