«المحبة تجمعنا».. مسيرة بمركز التل بالإسماعيلية لتهنئة الكنيسة بعيد الميلاد

ترأس المهندس أحمد العايدي، رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وفدا من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة في مسيرة سيراً على الأقدام لتقديم التهنئة لكنيسة السيدة مريم العذراء بنطاق المركز بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وضم وفد التهنئة بعيد الميلاد المجيد قيادات الأوقاف والأزهر الشريف في مركز التل الكبير وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الأهالي والعاملين في مركز المدينة.

العايدي: روح الأخوة والمحبة تجمعنا

وقال المهندس احمد العايدي، إن روح الأخوة والمحبة والمودة هي من تجمع بين المسلمين والمسيحيين، في مصر، مشيرا إلى أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يداً واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

وأضاف «العايدي» في كلمته خلال تقديمه للتهنئة اليوم السبت، أن مصر وطن يسع الجميع وتنتشر المحبة بين ربوعه في كل شارع وقرية ومركز ومدينة على مر التاريخ مستعينا بعبارة البابا شنودة بأن مصر ليست وطن نعيش فيه وإنما وطن يعيش فينا.

وتضمن وفقد التهنئة كل من رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية وحسني عيسى نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير والشيخ مهدي حامد مدير عام إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والشيخ أشرف السعيد من الأزهر الشريف وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

راعي كنيسة السيدة مريم: نعيش في محبة منذ التاريخ

وقال حبيب صابر راعي كنيسة السيدة مريم العذراء في مركز التل الكبير، إن الجميع يعيش في محبة وسلام كما جاء في تعليمات المسيح عيسي ابن مريم قائلا: «الآية اللي المسبح قالها بتقول إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه».

وقال إن المحبة ظهرت أيضا في القول النبوي «اذهبو فأنتم الطلقاء»، مشيرا إلى أن المحبة جاءت أيضا في التاريخ حين تسلم عمر ابن الخطاب بيت المقدس ورفض للصلاة في الكنيسة قائلا: «حتى لا يأتي أحد من بعدي ويسجد هنا ويقول هنا سجد عمر».