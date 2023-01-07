«الخارجية الأمريكية» لقناة القاهرة الإخبارية: سنواصل الدعم العسكري لأوكرانيا خلال الأزمة

قال ساموريل وربيرج، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لفك التحالف السياسي القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهناك تنسيقًا كبيرًا من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في دعم أوكرانيا عسكريًا.

بوتين بمقدوره إنهاء الأزمة القائمة مع أوكرانيا

وأوضح «وربيرج»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الروسي بمقدوره إنهاء الأزمة القائمة مع أوكرانيا، من خلال وقف العمل العسكري وسحب قواته من الأراضي الأوكرانية، كما أن الولايات المتحدة لمست في أوكرانيا القدرة على اختيار الأهداف المناسبة بالجيش الروسي.

واشنطن ستستمر في تقديم المساعدات لأوكرانيا

وأشار المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن ستستمر في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما دامت روسيا تخوض هذه الحرب ضدها، لافتًا إلى أن واشنطن لن تنخراط في أي مفاوضات دون الجانب الأوكراني.