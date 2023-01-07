حالة الطقس غدا في البحيرة.. سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا في البحيرة شديد البرودة في الصباح الباكر، بارد نهارا، مائل إلى البرودة ليلاً، على كل الأنحاء مع سقوط أمطار غزيرة، تصل نسبتها إلى 60% طبقا لتوقعات الأرصاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس غدا في البحيرة، تكون الشبورة مائية الكثيفة صباحا، وطقس غائم جزئياً على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في البحيرة

ويشير بيان الأرصاد الجوية، إلى أن تكون حالة البحر المتوسط، في شواطئ مدينة أدكو خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يترواح بين (1: 1.5) متر، على أن يكون إتجاه الرياح غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في البحيرة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في البحيرة غدا، العظمى 18 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 11 درجة مئوية، وسط توقعات بنشاط حركة الرياح، لاسيما في المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية»، حيث تتعرض إلى طقس شديد البرودة ليلا ونهارا.

وشهدت قبل قليل، عدة مراكز في محافظة البحيرة، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، كما استعدت المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، حيث جرى الدفع بعدد 1550 معدة موزعة على مختلف المراكز، كما جرى تطهير بالوعات الصرف الصحي، ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط.