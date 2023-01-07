رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة «بتفتكرني ساعات» (فيديو)

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة «بتفتكرني ساعات» من ألبوم معايا هتبدع.

ونشر رامي صبري الأغنية، وعلق عليها: «بتفتكرني ساعات من ألبوم معايا هتبدع دلوقتي على يوتيوب».

تفاصيل أغنية بتفتكرني ساعات

أغنية بتفتكرني ساعات، كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين، توزيع مكس وماستر طارق توكل.

ألبوم معايا هتبدع

وأعلن رامي صبري، الشهر الماضي، تفاصيل ألبومه الجديد معايا هتبدع عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وكشف تفاصيل الألبوم: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع؛ 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر».

وأشار إلى أن الأغاني يتم طرحها تباعا عبر قناته على اليوتيوب.