رامي صبري: «كنت بروح المدرسة عشان أغني»

قال الفنان رامي صبري إنه بدأ الشعور بموهبته في الغناء منذ طفولته، معتبرًا أنه غنى قبل أن يتكلم، وكان ينسجم مع الأغاني وعمره 4 سنوات ويتفاعل معها ومن وقتها ارتبط بالفن والموسيقى.

بدأ يدندن بصوته وعمره 7 سنوات

وأوضح رامي صبري خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON» أنه بدأ يدندن بصوته وعمره 7 سنوات وأصبح يغني وعمره 10 سنوات، وكان صوته جيدًا، ويغني لأم كلثوم ولعبدالوهاب ووردة وفايزة أحمد وعبدالحليم حافظ، لافتًا إلى انه عاش هذه الفترة في دبي.

لم يذهب المدرسة للتعليم

واعتبر رامي صبري أنه وٌلد فنانًا لافتًا أنه لم يكن يذهب المدرسة للتعليم ولتحصيل المعلومات الدراسية، ولكنه كان يذهب لغرفة الموسيقى في المدرسة ويذهب للغناء هناك بشكل يومي، وكان يذاكر مادة الموسيقى والتحق بمعهد الموسيقى.

وتذكر رامي صبري أول مرة دخل فيها الأستديو وكان عمره 18 عامًا مع الملحن محمد رحيم، لافتًا إلى أنه غنى مع الموسيقار ياسر عبدالرحمن ضمن كورال يشارك في أغاني تترات المسلسلات الرمضانية.