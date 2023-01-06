رامي صبري: «ابني بيحب التوفير وعنده حصالة فيها 30 ألف جنيه»

تحدث المطرب رامي صبري عن عائلته، لافتًا إلى أنه لديه تؤام «عمر وعلي» يبلغان من العمر 11 عامًا، لافتًا إلى أن أحدهم يشبهه والآخر يشبه والدته.

شخصيات أبنائه مخالفة تمامًا

وأوضح رامي صبري خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، أن شخصيات أبنائه مخالفة تمامًا لبعضهم البعض رغم كونهم تؤام ومختلفين تمامًا، لافتًا إلى أن على ابنه يشبه كثيرًا وبنفس الطباع بينما يشبه نجله عمر والدته في الشكل والطباع.

ابني بيحب يحّوش فلوس

وأكد رامي صبري أن أبنائه مختلفين تمامًا بينما يتفقوا على ممارسة كرة القدم لافتًا إلى نجله علي يحب توفير الأموال، مضيفًا: «بيحب يحوش الفلوس وعنده حصالة فيها 30 ألف جنيه وهو لسه عنده 10 سنين وبياخد مني مثلا 100 دولار، أو 1000 جنيه أو 2000 جنيه وحد يديله خمسة أو عشرة وتلاقي عنده فلوس وأمه بتدخل تقلبه وتاخد منه بالـ3 أو 4 ألاف جنيه وهو مبينساش وبيجي تاني يوم يسألها عليهم ويقول لها انا عايزهم دلوقتي».