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إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي

كتب:

حسن سمير
06:30 م | السبت 07 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى ومصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل هايبر السلمانية اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى الشيخ زيد التخصصي، ورفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

وأمرت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته.

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