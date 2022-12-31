أهم الحوادث في 24 ساعة.. جريمة قتل بأسيوط وضبط 4 تجار مخدرات بالقاهرة

على مدار الـ24 ساعة الماضية نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في كشف العديد من الجرائم والوقائع في محافظات مصر المختلفة، وتستعرض «الوطن» أبرز تلك القضايا التي شهدتها المحافظات في الساعات الماضية.

4 مجرمين يحاولون ترويج مخدرات في مدينة نصر

في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة عدد 4 عناصر إجرامية في ترويج الأقراص المخدرة، واتضح أن المتهمين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، وأن المخدر أو العقار كان «الإكستاسي»، والذي تخصص المتهمين في بيعه وترويجه، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

4 مصانع دون ترخيص في القليوبية والبحيرة

وفي محافظتي القليوبية والبحيرة، تمكنت إحدى الحملات الأمنية من ضبط عدد 4 مصانع مع 3 شركات دون ترخيص، وتم ضبط كل من: كمية 123,1 طن من المواد أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر ومغشوشة، وعدد 102 طن سواء مواد خام أو منتج نهائي لمخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، قبضت أجهزة الأمن على المتهم بقتل زوج شقيقته رمياً بالرصاص بسبب خلافات بين الطرفين، بعد أن تبلغ لقسم الشرطة إطلاق أعيرة نارية في دائرة القسم، مع وجود جثة لشخص مقيم بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

ضبط 35 كيلو حشيش في حملة أمنية في بورسعيد

أما في محافظة بورسعيد فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية 35 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 15كمية كيلو جرامًا من مخدر البانجو، مع كمية 5 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وذلك بحوزة شخصين، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.