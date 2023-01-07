أحمد سعد عن ترشحه لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا: سعيد بتمثيل مصر

أعرب الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بترشيحه لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية «Afrima»، المقرر إقامة حفلها من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل.

أحمد سعد ينشر بوستر الأغنية

ونشر أحمد سعد، البوستر الدعائي للمهرجان الذي يحمل صورته، وعلق عليه: «سعيد إني أمثل مصر في هذا المهرجان الإفريقي الكبير محتاج دعواتكم وأصواتكم».

أغنية يا عراف

وطرح أحمد سعد، مؤخرا، كليب «يا عراف» عبر YouTube والمنصات الموسيقية المختلفة، وتجمعه الأغنية لأول مرة مع أحمد زعيم والتونسي نوردو، وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

أغنية يا عراف، كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، وجرى التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن.