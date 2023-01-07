قناة القاهرة الإخبارية: هولندا تستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، اليوم السبت، أكد أن حكومة بلاده ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر، للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين.

وكان وزير الخارجية الهولندي، كتب عبر «تويتر»: «أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران، سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه».

وأعدمت إيران رجلين اليوم السبت، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني 22 عامًا في 16 سبتمبر الماضي.

هوكسترا أكد أن هذه الأفعال تؤكد ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حاليًا، واستدعت هولندا السفير الإيراني في لاهاي الشهر الماضي للاحتجاج على إعدام متظاهرين.