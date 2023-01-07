حبس متهمين 4 أيام لاتجارهما في المخدرات بالبحيرة

قرر المستشار محمد شتا مدير نيابة كوم حمادة الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس النيابة حبس اثنين من العناصر الإجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهما في الموعد القانوني، جاء ذلك إثر ضبطهما وبحوزتهما 192 طربة لمخدر الحشيش، و1000 قرص مخدر لعقار التامول، و2 بندقية آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار.

إخطار بقيام المتهمين بالإتجار في المخدرات

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بقيام اثنين من العناصر الإجرامية، بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

ضبط المتهمين في الإتجار بالمخدرات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,200 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار التامول – 2 بندقية آلية و3 خزائن.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1,425,000 مليون، وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه تقريبا، وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.