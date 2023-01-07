وزير الصحة يرأس غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، بديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بأعياد الميلاد المجيدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنَّ وزير الصحة راجع مع ممثلي قطاعات الوزارة، سير العمل بالمحاور المختلفة لخطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، والتي تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية والوقائية) للوقوف على أي تحديات قد تواجههم والعمل على حلها فورًا.

توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة الدم

وقال «عبدالغفار» إنَّ وزير الصحة اطمأن على تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمترددين من المواطنين، كما اطمأن على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن توافر مخزون كاف من مشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة، بإجمالي أرصدة 26 ألف كيس دم من مختلف الفصائل، و166 ألف كيس بلازما .

وأضاف «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة اطلع على بلاغات الإسعاف خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى التعامل مع عدد قليل من الحالات المرضية البسيطة وحوادث الطرق، واطمئن على تلقيهم الخدمة الطبية اللازمة.

3621 تمركزا للإسعاف و12 لانش إسعاف نهري

ونوه «عبدالغفار» إلى أنَّ وزير الصحة راجع تمركزات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وفي الأماكن العامة وبجوار الكنائس ودور العبادة، إذ تشمل الخطة 3621، إضافة إلى 12 لانش إسعاف نهري، مشيرًا إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية، ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنَّ غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تأمين احتفالات أعياد الميلاد، وتقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أنَّه عقب الاجتماع تفقد وزير الصحة الغرفة المركزية للخدمات الوقائية بوزارة الصحة والسكان، وتابع العمل بالبرنامج الإلكتروني لترصد الأمراض، إذ تستقبل الغرفة البلاغات الخاصة بالخدمات الوقائية من الغرف الفرعية بمديريات الشئون الصحية في جميع المحافظات، إضافة إلى تلقي البلاغات عن حالات الأمراض المعدية الواردة عبر الخط الساخن للوزارة 105.