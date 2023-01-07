تشييع جثمان فتاة عثر على جثتها بترعة الإسماعيلية بعد شهر من تغيبها بالشرقية

شيّع المئات من أهالي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية منذ قليل جثمان طالبة بالصف الثاني الثانوي عثر على جثتها طافية أعلى مياه ترعة الإسماعيلية وذلك بعد شهر من تغيبها عن المنزل.

تشييع جثمان فتاة عثر على جثتها في ترعة بعد شهر من اختفائها في ظروف غامضة

وشارك جموع الأهالي في الجنازة لتشييع الفتاة الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة في مركز بلبيس، وسط حالة من الحزن سادت بين جميع المشيعين، فيما أطلقت بعض السيدات الزغاريد.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بتغيب الفتاة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس منذ شهر يفيد تلقى المركز بلاغا بتغيب «سعاد صلاح أبو عيشة» 14 عاما طالبك بالصف الثاني الثانوي، وذلك بعد خروجها من المنزل متوجهة إلى إحدى مجموعات الدروس الخصوصية.

وأول أمس بعد شهر من اختفائها تلقى مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة بلبيس بالعثور على الفتاة متوفية وجثتها طافية أعلى مياه ترعة بنطاق محافظة الإسماعيلية، وتوجهت الأسرة إلى المستشفى التي جرى نقل الجثة إليها حيث تم التحفظ، عليها بالمشرحة، وتعرفت الأسرة عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر المستشفى لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت جنائية من عدمه.

وفي وقت لاحق صرحت النيابة بالدفن وتسليم جثمان الفتاة لذويها، الذين اصطحبوا الجثمان وتوجهوا لتشييعه بمقابر الأسرة.