تشييع جثماني صديقين لقيا مصرعهما في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالشرقية

شيّع أهالي قرية تل روزن، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جثماني شابين صديقين لقيا مصرعهما في حادث تصادم على طريق «الجوسق- تل روزن» بمركز بلبيس، إثر تصادم موتسيكل وسيارة ميكروباص.

وشارك في الجنازة أهالي قرية تل روزن من مختلف الأعمار، من النساء والشباب والرجال والأطفال، في مشهد عكس الوداع المؤلم لابني القرية محمد حلمي عبدالسلام، 23 عاما، ومصطفى محمد مصطفى، 20 عاما، واللذان عُرفا بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

توافد الأهالي على منزلي الفقيدين

وتوافد الأهالي على منزلي أسرتي الفقيدين مساء أمس فور تلقيهم خبر وفاتهما في حادث التصادم المروع، وقدموا التعازي وافترشوا الطرقات أمام المنزل ومسجد القرية الكبير، انتظارا لوصول الجثمانين من مشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

وبمجرد وصول سيارتي الإسعاف التي تحمل جثماني الشابين انتفضت القرية بأكملها، وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليهما، وشيعوهما في مشهد مهيب إلى مقابر أسرتيهما.

وقال الحاج محمد أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، إن الشابين كانت تربطهما علاقة صداقة وعمل، حيث دشنا منذ فترة مشروع مواد غذائية، مضيفا «أمس ذهب الشابان لشراء إحدى احتياجات المشروعات، وأثناء عودتهما مستقلين موتسيكل صدمتهما سيارة ميكروباص ما أدى لوفاتهما».

حادث تصادم

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بوقوع حادث تصادم موتسيكل وسيارة ميكروباص، ما أسفر عن وفاة محمد حلمي عبد السلام، 23 عاما، ومصطفى محمد مصطفى، 20 عاما، مقيمان بقرية تل روزن مركز بلبيس.

وحُرر محضر بالواقعة، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى بلبيس، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بالدفن.