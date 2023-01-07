البابا تواضروس الثاني عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية: مصر كانت بتتسرق

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه أتمّ 10 سنوات على كرسي مار مرقص الرسول مليئة بالأحداث وكانت بدايتها صعبة، ففي عام 2011 حدثت فوضى في مصر، ولم تكن الدولة مستقرة ما بين المظاهرات والمتاعب والصراعات.

وأضاف خلال لقاء خاص مع القناة الأولى: «ناس كتير مكانوش فاهمين ايه بيحصل ومن يقف وراء الأحداث، كما ان البابا شنودة كان يعاني من متاعب كثيرة، فضلا عن أمراض الشيخوخة، ولكن متاعب متعددة، ولآخر وقت كان يخدم والظروف الصحية لم تكن مواتية، فقد كان يسافر للخارج من أجل تلقي العلاج وهو ما كان يجبره على الغياب».

وتابع: «في مارس 2012 تنيّح البابا شنودة، كما زادت الفوضى في البلاد، وفي يونيو 2012 تم اختيار رئيس للبلاد، ووضع المصريون أيديهم على قلوبهم خوفا على مصير بلدهم، بدأ يوم ورا يوم نشوف إن مش دي مصر، مصر كانت بتتسرق وتتغير للأسوأ، مفيش شيء مستقر، والوزير كان من الممكن أن يستمر في وزارته أسابيع ويروح، وصورة مصر في العالم بقت مش تمام».

وواصل: «في نوفمبر 2012 تم اختياري للمسؤولية، وكانت في عمق المعمعة كما يقولون، حتى بدأ الميزان يتعدل بثورة يونيو 2013، وأصبح هناك دستور وبرلمان ورئيس جديد وكان هناك الفترة الانتقالية برئاسة المستشار عدلي منصور، وبعد ذلك بدأت الأمور تستقر».