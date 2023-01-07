وفد «حياة كريمة» يهنئ كنائس الإسماعيلية بعيد الميلاد المجيد

زار وفد مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية بقيادة العميد أحمد سعد المدير التنفيذي للمؤسسة عددا من كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد المجيد خلال احتفالات اليوم السبت.

وضم الوفد الدكتور أحمد علي منسق مركز أبو صوير والدكتور عصام يوسف منسق مركز القنطرة شرق ومحمد فراج منسق مركز الإسماعيلية وفتحي داود المنسق الميداني لمركز القصاصين وسامح عثمان منسق مدينة التل الكبير.

مدير المؤسسة: مصر دافع عنها أبناؤها مسلمون ومسيحيون

وقال العميد أحمد سعد المدير التنفيذي للمؤسسة بمحافظة الإسماعيلية، إن احتفال المصريين بأعياد الميلاد يجسد الماضي والحاضر والمستقبل لمصر العظيمة وأبنائها.

وأضاف خلال لقائه الآباء والكهنة لتقديم التهنئة لهم أن وحدة المصريين ودفاعهم عن تراب الوطن في كل الأحداث تعكس قوة النسيج الوطني للمصريين مسلمين ومسحيين.

أحمد سعد: نخوض معركة التنمية والبناء

وقال العميد أحمد سعد أن مصر تخوض تحديات كبيرة حكومة وشعبا في معركة التنمية والبناء وأن حياة كريمة تجسد أروع صور التنمية في كل ربوع الوطن وأنها غير مسبوقة في التاريخ.

ووجه سعد تحية الي الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أطلق مبادرة حياة كريمة التي تمس بشكل مباشر المواطن المصري البسيط فيما تبادل العميد أحمد سعد والوفد المرافق له التهاني مع قيادات الكنائس بنطاق قرى ومدن ومراكز المحافظة وسط أجواء من البهجة والاحتفال.

وضمت الزيارة كاتدرائية القديس مرقس الرسول للاقباط الكاثوليك بالاسماعيلية ومطراتية الأقباط الارثوذوكس بكنيسة الأنبا بيشوي بمنطقة الشيخ زايد.