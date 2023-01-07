والدة «طبيبة طنطا» تودع ابنتها بكلمات مؤثرة أمام قبرها: «هتوحشيني يا ضنايا»

«ربنا يوسع قبرك يا بنتي».. بهذه الكلمات ودعت والدة طبيبة طنطا المتوفاة أثناء عملها داخل مستشفى في المحافظة، إذ لم تتمالك الأم نفسها وهي تودع ابنتها الشابة وتواريها الثرى بمقابر العائلة بقرية سملا بمركز قطور بمحافظة الغربية.

لتفاجئ الأم المشيعين بوقوفها أمام قبر نجلتها الطبيبة الشابة يارا محمد عيد السقا، بعد الدفن، مودعة ابنتها بكلمات مؤثرة قائلة: «ربنا يوسع قبرك يابنتي متخافيش يايارا هيقولوا لك من ربك قولي الله متخافيش من الضلمة هتوحشيني يا ضنايا»، واستمرت الأم بتذكير ابنتها بوصايا القبر وسط بكاء الجميع ومحاولتهم تهدئتها بينما ظل أصدقاء يارا يرددوا الدعاء لها وآخرين يقرأون القرآن، وفقا لحديث «سعيد ناصر»، أحد أقارب الطبيبة الشابة والمشيعين لجثمانها لـ«الوطن».

أزمة قلبية وراء وفاة طبيبة طنطا

كانت توفيت يارا محمد عيد السقا، طبيبة شابة ذات 30 عاما اليوم إثر أزمة قلبية أثناء ممارسة عملها بإحدى المستشفيات الخاصة التي تعمل بها، ولم تفلح محاولات أصدقائها لإسعافها.

طبيبة طنطا خريجة الدفعة 55

«يارا» ابنة قرية سملا بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتقيم بمدينة طنطا مقر عملها، كمدرس مساعد بكلية الطب بجامعة طنطا، لديها شقيق وشقيقة، ويعمل والدها طبيب بإحدى الدول العربية، تخرجت عام 2017 في الدفعة 55 بطب طنطا.