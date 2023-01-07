بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم بين «توكتوكين» بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر، بقرية الجدية التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار يفيد وقوع تصادم بين توكتوكين وآخر

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين توك وآخر بنطاق ذات المركز، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي حادث التصادم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث التصادم وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كل من «محمد. ي. ا»، 30 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «أشرف. ر. ا»، 16 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، «مصطفى. ع. م»، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.