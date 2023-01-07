مصدر: جورج وسوف يتناول مهدئات من أجل استكمال عزاء نجله وديع

أكدت مصادر مقربة، أن الأطباء المشرفين على حالة الفنان الكبير جورج وسوف، يصرفون له كل فترة عدد من المهدئات وأدوية بها نسبة تخدير، من أجل ارتخاء الأعصاب، لعدم القدرة على تحمل خبر رحيل نجله وديع.

أدوية تخدير لجورج وسوف قبل تشييع الجثمان

أشارت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الأطباء قبل إعلامه بخبر وفاة نجله، أعطوه المهدئات حتى لا يقع أثناء معرفة الخبر، وتم إعطائه عدد آخر من المهدئات قبل بدء العزاء، ومن المقرر أن يعطى جرعة أخرى غد.

كانت والدة وديع جورج وسوف، انهارت أثناء استقبال عزاء نجلها فى كنيسة نيقولاس بالأشرافية بدولة لبنان.

مراسم تشييع جثمان وديع

من المقرر أن تقام جنازة وديع جورج وسوف غدًا الأحد 8 يناير الجاري، في تمام الحادية عشرة ظهرًا، في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، إذ طلب جورج وسوف من الأقارب التبرع للكنيسة بدلًا من إحضار الورود في الجنازة.