انهيار والدة وديع جورج وسوف في عزائه ببيروت

دخلت شاليمار زوجة الفنان جورج وسوف في حالة انهيار خلال عزاء والدها وديع، الذي رحل عن دنيانا مساء أمس بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها.

شاليمار تستقبل السيدات في الكنيسة

واستقبلت شاليمار السيدات في العزاء الذي أقيم اليوم بكنيسة نيقولالاس بمدينة الأشرافية بيروت.

في حين استقبل جورج وسوف ضيوفه وهو يجلس على الكرسي وتنتابه حالة صدمة بجوار ابنيه حاتم وجورج جونيور.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن؛ منهم وليد توفيق ووائل جسار ومعين شريف ونجوى كرم ونانسي عجرم وماجدة الرومي.

وشاليمار شلبي هي زوجة جورج وسوف الأولى، التي تزوجها وهو في عمر 21 عاما، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم وديع وحاتم وجورج جونيور.

غدا الاحد تقام مراسم تدفع جثمان وديع

ومن المقرر أن تقام جنازة وديع جورج وسوف غدًا الأحد 8 يناير الجاري في تمام الحادية عشرة ظهرًا في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، إذ طلب جورج وسوف من الأقارب التبرع للكنيسة بدلًا من إحضار الورود في الجنازة.