أبناء جورج وسوف يساندون والدهم في عزاء شقيقهم «وديع»

ظهر أبناء جورج وسوف «حاتم وجورج جونيور» في العزاء المقام حاليا بإحدى الكنائس الكبرى في مدينة بيروت لتلقي واجب العزاء في شقيقهما «وديع» الذي رحل عن دنيانا مساء أمس إثر مضاعفات عملية تكميم المعدة.

أبناء جورج وسوف في عزاء شقيقهم

أبناء جورج وسوف دائما سندا لوالدهم، وظهر ذلك جليا خلال العزاء؛ إذ لم يترك حاتم وجونيور والدهما لحظة في العزاء بسبب عدم قدرته على المشي والحركة وحيدا.

أبناء جورج وسوف ليس لهم علاقة كبيرة بالفن، بالتحديد حاتم الذي لا يظهر مطلقا في أي حدث فني، على عكس الراحل وديع الذي يعد مدير أعمال والده، أما جورج جونيور فهو معروف إعلاميا ولكن لا يشارك كثيرا في أعمال والده.

زواج أبناء جورج وسوف

يعد جورج جونيور هو الوحيد من أولاد جورج وسوف المتزوج ولديه أسرة، إذ أن الراحل وديع وشقيقه حاتم لم يتزوجا بعد.

يذكر أن الفنان جورج وسوف أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في موسم الرياض ضمن فعاليات تريو اربيان نايت.