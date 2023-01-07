رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جورج وسوف يبكي في عزاء نجله «وديع»: «دمعة عيني وقلبي راحت»

كتب:

بسمة شطا
03:25 م | السبت 07 يناير 2023
جورج وسوف في عزاء نجله وديع

جورج وسوف في عزاء نجله وديع

انهار الفنان جورج وسوف، بالبكاء بحرقة أثناء تلقيه عزاء ابنه وديع، المقام حاليا، في كنيسة «مارنقولا الأشرفية» بلبنان، بعدما غيبه الموت أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشهد العزاء، بكاء الفنان جورج وسوف، أكثر من مرة، وحاول السيطرة على نفسه وحبس دموعه، لكنه في الأخير بكا بحرقة قائلا: «دمعة عيني راحت، دمعة عيني وقلبي راحت».

انهيار جورج وسوف في عزاء نجله وديع

وحاول المعزون تهدئة الفنان جورج وسوف، إذ حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور كان من بينهم ماجدة الرومي ورامي عياش ووائل جسار وهيفاء وهبي وناصيف زيتون ونيشان وغيرهم.

اقرأ المزيد:

أول ظهور لـ جورج وسوف بعد وفاة ابنه.. الحزن يكسو ملامحه خلال تلقي العزاء (صور)

نيشان ورامي عياش وناصيف زيتون أول الحضور في عزاء نجل جورج وسوف

جورج وسوف باكيا في عزاء ابنه: إزاي هتنادوني بـ «أبو وديع» بعد كده؟

ماجدة الرومي وهيفاء وهبي ووائل جسار في عزاء نجل جورج وسوف
بقلم بسمة شطا