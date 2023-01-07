جورج وسوف يبكي في عزاء نجله «وديع»: «دمعة عيني وقلبي راحت»

انهار الفنان جورج وسوف، بالبكاء بحرقة أثناء تلقيه عزاء ابنه وديع، المقام حاليا، في كنيسة «مارنقولا الأشرفية» بلبنان، بعدما غيبه الموت أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشهد العزاء، بكاء الفنان جورج وسوف، أكثر من مرة، وحاول السيطرة على نفسه وحبس دموعه، لكنه في الأخير بكا بحرقة قائلا: «دمعة عيني راحت، دمعة عيني وقلبي راحت».

انهيار جورج وسوف في عزاء نجله وديع

وحاول المعزون تهدئة الفنان جورج وسوف، إذ حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور كان من بينهم ماجدة الرومي ورامي عياش ووائل جسار وهيفاء وهبي وناصيف زيتون ونيشان وغيرهم.