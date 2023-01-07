مشاهد من عزاء نجل الفنان جورج وسوف.. دعم ومحبة ودموع

يقام حاليا عزاء وديع وسوف نجل الفنان الكبير السوري جورج وسوف، بكنيسة مار نقولا الأشرفية، والذي غيبه الموت أمس الجمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن العربي.

جورج وسوف يدخل في حالة الانهيار

ودخل جورج وسوف في حالة من الانهيار التام، خلال عزاء نجله، وبدأ يتحدث مع المحطين بجانبه قائلا:«إزاي هتقولولي أبو وديع بعد كدة؟..وديع مكنش بيطلب مني حاجة كان بيحبني بس»، بينما تحدث عن ذكريات طفولة نجله وديع.

ورفض جورج وسوف، تقيبل الشباب إيده، أثناء استقباله العزاء، وذلك لمواساته والتخفيف عنه حزنه بسببب فراقه نجله الأكبر.

وحضر عدد كبير من النجوم الفن العربي، عزاء وديع نجل جورج وسوف، ومن أبرزهم، نانسي عجرم، نجوى كرم، هيفاء وهبي، رامي عياش، وليد توفيق، وغيرهم من النجوم.

موعد الجنازة

ومن المقرر أن تقام جنازة وديع جورج وسوف غدًا الأحد 8 يناير الجاري في تمام الحادية عشر ظهرًا في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية، إذ طلب جورج وسوف من الأقارب بالتبرع للكنيسة بدلًا من إحضار الورود في الجنازة.