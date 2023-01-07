عاطل يتعدى على موظف استقبال بأحد المستشفيات ويحدث تلفيات بغرفة الأمن الإداري

تعدى عاطل على موظف استقبال بأحد المستشفيات العامة، وأحدث تلفيات بغرفه الأمن الإداري عقب وضعه فيها السيطرة عليه، بسبب تأخر ميعاد الكشف عليه، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من المستشفى، بوجود عاطل في حالة هياج، أحدث تلفيات وتعدى على موظف استقبال، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

التعدى عليه وإحداث حالة من الهياج

بالانتقال تم التقابل مع موظف الاستقبال 27 سنة، الذي تضرر من المدعو «محمد حسن»، 41 سنة مقيم إمبابة والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات، لقيامه بالتعدي عليه، وإحداث حالة من الهياج، وإحداث تلفيات بغرفة الأمن الإداري بالمستشفى، عقب وضعه فيها للسيطرة عليه، وذلك بسبب تأخر ميعاد الكشف عليه، لعمل إشاعة على كف يده اليمنى لوجود كدمة، ألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.