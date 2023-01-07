صديقة طبيبة طنطا تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها: «بصحيها لقيتها ماتت»

«ربنا يثبتك يا يارا ومتخافيش إنتي معملتيش حاجة وحشة في حد».. بتلك الكلمات ودعت والدة الطبيبة يارا محمد السقا، المتوفاة أثناء عملها، في قسم القلب والأوعية الدموية، بمستشفى طنطا الجامعي، بعد تشييع الجثمان اليوم ودفنها في مقابر العائلة.

عم طبيبة طنطا: خبر وفاتها نزل علينا كالصاعقة

وقال أصيل السقا، شقيق والد الطبيبة يارا محمد السقا، مدرس مساعد بقسم القلب والأوعية الدموية، بمستشفى طنطا الجامعي، لـ «الوطن» إنها كانت تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي أمراض، ولها شقيق أكبر، وأخت أصغر وأن خبر وفاتها كان مثل الصاعقة، مشيراً إلى أنها احتفلت بعيد ميلادها منذ شهرين تقريبا، وكانت تتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط زملائها، وكانت دائماً تحب عمل الخير، كانت ودودة ودائمة السؤال عن أقاربها.

اللحظات الأخيرة في حياة طبيبة طنطا

وكشفت صديقتها الدكتورة نورهان نجم، أنها بعد الانتهاء من عملها، ذهبت إلى النوم الساعة 3 فجرا، وعند محاولة استيقاظها، لتوقيع الكشف الطبي على إحدى الحالات، كانت فارقت الحياة، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية: «وكلنا زعلانين عليها كانت طيبة جدا»

«كان نفسها تكون سعيدة مبسوطة، ومتوفقة»، بهذه الكلمات تابعت نجم حديثها لـ «الوطن» أنها كانت تذاكر ما يقرب من 22 ساعة، في بعض الأيام حتى تستطيع الوصول إلى حلمها، كانت بتحلم تبقى أكبر طبيبة قلب وأوعية دموية.