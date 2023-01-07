مستقبل وطن بكفر الشيخ يشارك الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد

قدمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في مراكز ومدن المحافظة، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، بإشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ.

تقديم الهدايا ولعب الأطفال لرواد الكنيسة

وشاركت أمانات حزب مستقبل وطن بالمراكز والمدن الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وقدمت الهدايا ولعب الأطفال لرواد الكنائس أمس واليوم وسط فرحة من الجميع، وتم تقديم التهنئة للقيادات الكنسية وعلى رأسهم القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة.

أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ: شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد

وأكدت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ، أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد، وآمال واحدة فى بناء مصر الحديثة بتكاتف كل أبناء الوطن، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن تظل دائماً واحة للأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.