سلوك حضاري من طاقم سفينة «لوجوس هوب».. جمعوا القمامة من شارع ببورسعيد

قام طاقم السفينة «لوجوس هوب» التي ترسو بميناء بورسعيد السياحي، مساء اليوم، بأعمال النظافة في شارع فلسطين والممشى السياحي المطل عليه ميناء بورسعيد السياحي، وذلك ضمن أهداف طاقم المكتبة العائمة المتطوع لتبادل الثقافات ونشر الفكر المعتدل والحفاظ على البيئة نظيفة آمنة.

كان أهالي بورسعيد والزائرون قد فوجئوا بطاقم السفينة لوجوس هوب ينزلون إلى شارع الممشى السياحي ويلتقطون القمامة من جانبي الشارع يضعونها في أكياس قمامة برتقالية اللون.

الحفاظ على البيئة

وقالت بينجامين ستيفن أحد طاقم المكتبة العائمة، لـ«الوطن»، إن «أهداف السفينة ليس لنشر المعرفة من الكتب فقط بل لتبادل الثقافات في مختلف المجالات منها الحفاظ على البيئة المحيطة نظيفة آمنة»، موضحة «أدعوا زائري السفينة الى عدم إلقاء القمامة في الشوارع».

نشاطات متنوعة للسفينة

وأوضح وليامز رود، أن طاقم السفينة يقوم بعمل نشاطات متنوعة في كل دولة يتوجهون إليها منها رقصات استعراضية وأغاني تمثل مختلف الدول.