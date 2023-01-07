«ربنا يكفينا شر فواجع الأقدار».. آخر كلمات طبيبة طنطا المتوفاة أثناء عملها

بوجهها المبتسم بدأت الدكتورة يارا السقا توقيع الكشف الطبي على مرضاها داخل مستشفى طنطا كعادتها، حيث بدأت في استقبال مرضى القلب وتقديم الخدمات الطبية لهما ولم تكن تعي أنها سترحل بعد دقائق قليلة عن عالمنا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وفي دقائق معدودة تبدل الحال والتف الأطباء حولها في محاولة لإنقاذها وإسعافها إلا أنها فارقت الحياة، ليصاب الجميع بحالة من الصدمة والحزن.

حزن عقب وفاة طبيبة طنطا

«كانت بتحب جدها ومتعلقة بيه دايما كانت بتذكر اسمه وتدعيله».. بتلك الكلمات بدأت آلاء محمد صديقة طبيبة طنطا حديثها مع «الوطن» مشيرة إلى أنها كانت دائما تسعى إلى عمل الخير والمساهمة في مساعدة المحتاجين وتقديم النصائح الطبية إلى الجميع.

أصدقاء يارا السقا طبيبة طنطا يكشفون آخر كلماتها

بصوت متهدج ودموع تنجرف واصلت صديقة يارا السقا حديثها قائلة: «كان أكتر دعاء بتردده دائما وقبل وفاتها ربنا يكفينا شر فواجع الأقدار وقالته كأن قلبها كان حاسس أنها هتفارقنا، ربنا يصبرنا على موتها ويكون مصيرها الجنة».

واستكملت قائلة: «يارا كانت هادية كأنها ملاك فعلا عمرها ما زعلت حد وكانت بتعطف على الكل والأطفال في الشارع بشكل دائم».

كان قد شهدت مدينة طنطا اليوم وفاة الدكتورة يارا السقا أثناء متابعة عملها داخل مستشفى طنطا، وجرى تشييع جثمانها وسط حالة من الصدمة التي سيطرت على جوه الجميع وذلك بمسقط رأسها بقرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.