تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تغير واقع أهالي قرية أولاد يحيى بسوهاج

تعمل الدولة الدولة المصرية جاهدة لدعم تنمية الصعيد، الذي كان في طي النسيان والإهمال لعقود طويلة من الزمن، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتغير الواقع الأليم، إذ أقيمت مشروعات غير مسبوقة ومتميزة في في كل القطاعات المختلفة والمتنوعة جاءت على رأسها قطاع الصحة التعليم، والطرق، وتقديم أفضل الخدمات للأهالي.

وشهدت قرية أولاد يحيى جنوب شرق محافظة سوهاج، طفرة غير مسبوقة في كل القطاعات التعلمية والصحية والاجتماعية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المشروعات التي حظيت بها قرية أولاد يحيى مركز دار السلام بسوهاج، من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الصعيد، وشتى المحافظات، حسبما أعلنته محافظة سوهاج.

مشروعات «حياة كريمة» بقرية أولاد يحيى

وتضمنت مشروعات «حياة كريمة» بقرية أولاد يحيى بدار السلام والتي جاءت التالي:

- إنشاء مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر»، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، وهو نموذج موحد، حيث يتكون كل مجمع من ثلاث طوابق، ويشمل الطابق الأرضي مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، البريد، التمويني، ويشمل الدور الأول علوي، السجل المدني، الشهر العقاري»، فيما يشمل الدور الثاني علوي «الوحدة المحلية ـ المجلس المحلي ـ التضامن الاجتماعي».

- إنشاء نقطة إسعاف نموذج 2 سيارة، وتشمل 2 غرفة إسعاف، و3 غرف سكني وإداري، ومطبخ، ودورة مياه، حيث تم الانتهاء من النقطة بنسبة تنفيذ 100% وجرى تسليمها الي هيئة الإسعاف التي قامت بالتشغيل وتقديم خدماتها للأهالي.

- إنشاء الوحدة الصحية بأولاد يحيى، والتي جرى انشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل الاسعافات الأوليةـ خدمة كبار السن ـ أمومة وطفولة ـ متابعة حمل وتنظيم الأسرة ـ عيادة أسنان ـ 2 عيادة كشف ـ 2 معمل ـ صيدليةـ تثقيف صحي ـ مكتب تطعيمات.

ـ مكتب مواليد ووفيات ـ قاعة اجتماعات ـ سكن أطباء وتمريض.

- إنشاء محطة معالجة.