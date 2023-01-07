تنمية الصعيد.. الاستعداد للمرحلة الثانية من «حياة كريمة» في سوهاج

استهدفت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمرحلتها الأولى القرى الأكثر فقرا في محافظات مصر، بينها 181 قرية في 7 مراكز بمحافظة سوهاج هي طما والمراغة والمنشاة وجرجا وساقلتة ودار السلام والبلينا.

نفذت المبادرة بمرحلتها الأولى، أكثر من 3000 مشروع تنموي حول حياة المواطنين لحياة كريمة فعليا بالمسكن خلال سكن كريم والمساعات الإنسانية عبر مبادرة الخير بحياة كريمة، وغيرها من المشروعات التي استهدفت البنية التحتية وفقا لحديث شريف السحلي مسئول وحدة حياة كريمة بسوهاج لـ«الوطن».

أم دومة قرية نموذجية

كما اختيرت قرية أم دومة بمركز طما كقرية نموذجية وتفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارتة لمحافظة سوهاج، لتسعى قرى ومراكز سوهاج الأخرى لترقب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة

الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة بسوهاج

وكشف «السحلي» أنه يجري حاليا العمل على الانتهاء من عدة مشروعات بمختلف المجالات داخل قرى ومراكز حياة كريمة للمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج بنسب تنفيذ متفاوتة، سيتم تسلميها جميعا للعمل في أوقاتها المحددة، فضلا عن الاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بسوهاج «حياة كريمة» والتي سينضم بها مراكز أخميم وطهطا للمبادرة، وتحديد القرى واحتياجاتها لإعلان ذلك فور بدء المرحلة الثانية.