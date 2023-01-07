رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تنمية الصعيد.. وحدات سكنية في قوص لتوفير حياة كريمة لغير القادرين

كتب:

رجب آدم
06:40 م | السبت 07 يناير 2023
تنمية الصعيد حياة كريمة

تنمية الصعيد حياة كريمة

يتابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عمارات «سكن كريم» بقرية خزام التابعة لمركز قوص، بشكل دوري، بعد الإنتهاء من كل أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق بها، التي تضمن «حياة كريمة» لتلك الأسرة، التي سيسلمها الشقق.

يأتي ذلك ضمن خطط تنمية الصعيد، من خلال وضع مشروعات كبيرة في جميع القطاعات التي تهم المواطنين، وخاصة في القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن توجيهات من الحكومة بضرورة متابعة هذه المشروعات.

عمارات سكن كريم في قوص

أوضح محافظ قنا، أن مشروعات إسكان غير القادرين من ضمن خطط تنمية الصعيد، حيث أن قرية خزام تضم 5 عمارات سكن كريم بإجمالي 40 وحدة سكنية، بمساحات 100 متر لكل وحدة، كاملة التشطيب، ملصق بها حظائر لمستحقي الوحدات السكنية على مساحة 12 مترا لكل وحدة سكنية، لاستخدامها في تربية الطيور والمواشي، لتوفير مصدر دخل مناسب لهم، مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر سكن ملائم يليق بالمواطن القنائي، طبقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأسر الأكثر احتياجا ستستفيد من سكن كريم

أضاف «الداودي»، أن مشروع سكن كريم ستستفيد منه أكثر الأسر استحقاقا، مؤكدا أن اللجنة المسئولة عن فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من الفئات الأولى بالرعاية، ستكون برئاسته شخصيا لضمان اختيار الأسر التي في حاجة ماسة للسكن. 

يُذكر أن مشروع «سكن كريم» بمحافظة قنا، يضم 39 عمارة، بإجمالي 312 وحدة سكنية، ونصيب مركز قوص 10عمارات، منها 5 عمارات بقرية خزام، و5 عمارات بقرية حجازة بحري، بإجمالي 80 وحدة سكنية.  

اقرأ المزيد:

تنمية الصعيد وما حوله.. تطوير مستشفى حميات الغردقة بتكلفة 85 مليون جنيه

تنمية الصعيد.. «سكن كريم» يُعيد الحياة لـ 1170 أسرة بعد تطوير منازلهم بالفيوم

تنمية الصعيد.. 113 مشروعا من «حياة كريمة» لتطوير 19 قرية بدار السلام في سوهاج

تنمية الصعيد.. الغاز الطبيعي يدخل قرية فاو غرب قنا ضمن «حياة كريمة»

تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تنفذ 116 مشروعا بساقلتة في سوهاج بينها مجمعات خدمات

تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تغير شكل «البلينا» في سوهاج بمشروعات غير مسبوقة

تنمية الصعيد.. «معصرة ملوي» في المنيا أول قرية يدخلها إنترنت فائق السرعة

تنمية الصعيد.. رفع كفاءة طرق البحر الأحمر بتكلفة 3.4 مليار جنيه
بقلم رجب آدم