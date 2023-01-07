تنمية الصعيد.. وحدات سكنية في قوص لتوفير حياة كريمة لغير القادرين

يتابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عمارات «سكن كريم» بقرية خزام التابعة لمركز قوص، بشكل دوري، بعد الإنتهاء من كل أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق بها، التي تضمن «حياة كريمة» لتلك الأسرة، التي سيسلمها الشقق.

يأتي ذلك ضمن خطط تنمية الصعيد، من خلال وضع مشروعات كبيرة في جميع القطاعات التي تهم المواطنين، وخاصة في القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن توجيهات من الحكومة بضرورة متابعة هذه المشروعات.

عمارات سكن كريم في قوص

أوضح محافظ قنا، أن مشروعات إسكان غير القادرين من ضمن خطط تنمية الصعيد، حيث أن قرية خزام تضم 5 عمارات سكن كريم بإجمالي 40 وحدة سكنية، بمساحات 100 متر لكل وحدة، كاملة التشطيب، ملصق بها حظائر لمستحقي الوحدات السكنية على مساحة 12 مترا لكل وحدة سكنية، لاستخدامها في تربية الطيور والمواشي، لتوفير مصدر دخل مناسب لهم، مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر سكن ملائم يليق بالمواطن القنائي، طبقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأسر الأكثر احتياجا ستستفيد من سكن كريم

أضاف «الداودي»، أن مشروع سكن كريم ستستفيد منه أكثر الأسر استحقاقا، مؤكدا أن اللجنة المسئولة عن فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من الفئات الأولى بالرعاية، ستكون برئاسته شخصيا لضمان اختيار الأسر التي في حاجة ماسة للسكن.

يُذكر أن مشروع «سكن كريم» بمحافظة قنا، يضم 39 عمارة، بإجمالي 312 وحدة سكنية، ونصيب مركز قوص 10عمارات، منها 5 عمارات بقرية خزام، و5 عمارات بقرية حجازة بحري، بإجمالي 80 وحدة سكنية.