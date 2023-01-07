تنمية الصعيد.. إنشاء 108 عمارات «سكن كريم» بقرى حياة كريمة في سوهاج

استهدفت المبادرة الرئاسية سكن كريم القرى الأكثر فقرا بمحافظة سوهاج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا، وتقديم مسكن صحي ذو خدمات متكاملة من مياه شرب نقية وصرف صحي وكهرباء وغيرها من تحسين للبنية التحتية والمؤشرات البيئية للمساكن ليتم بناء 108 عمارات بإجمالي 864 وحدة سكنية على مستوى المحافظة حتى الآن بلغ نسبة تنفيذها 70%.

أماكن سكن كريم بمحافظة سوهاج

وتنشر «الوطن» أماكن عمارات سكن كريم بقرى مراكز المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة سوهاج وعدد الوحدات بكل قرية:

12 عمارة بمركز المراغة في قرى الغريزات، ونجع أبو عوض والبطاخ

21 عمارة بمركز ساقلتة في قرى الرياينة والفراسية

5 عمارات بمركز المنشاة بقرية السقرية وقرية زوك الغربية

5 عمارات بقرية بمركز طما بقرية تل الزوكي

15 عمارة سكنية بمركز البلينا بقرية الغنيمية وقرية الغابات وقرية الحرجة وقرية القرعان، وقرية برديس

42 عمارة بمركز دار السلام فى قري القوصة ونجوع مازن والعزبة ونجع عماروالحاجر وأولاد يحيى ومزاتة والبلابيش بحري

8 عمارات سكنية بقرى «المجابرة، والخلافية، وبيت داود» بجرجا.

وحدات سكنية وحظائر للطيور والمواشي

وتضم الوحدات السكنية 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشي لتسليمها للمواطنين بجانب 864 الوحدة السكنية بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية.