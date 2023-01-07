وزير التربية والتعليم: أشكر الشركة المتحدة على مجهودها بمبادرة «تقدر»

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إلقاء كلمة قبل بدء العرض الغنائي «تقدر»، بالمسرح الكيير في دار الأوبرا المصرية.

وقال رضا حجازي: «أنا أسعد واحد النهاردة إني المبادرة لإحياء المسرح المدرسي اليوم، لأنه سيساعد على تطوير الأنشطة المدرسية في مصر»

وأضاف: «أشكر الشركة المتحدة على هذا المجهود الكبير، بخروج هذة المبادرة، وعرضهم على قناة مدرستنا، التي أصبحت منصة كبيرة».

كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لانه حريص علي اولمبياد المدراس والبطولات المختلفة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وجميع فناني المشاركين في العرض اليوم.

واستطرد وزير التربية والتعليم: «المسرح المدرسي موجود، واليوم نعطي دفعة قوية لتطويره، كما سنخصص يوم للنشاط الرياضي ويوم للنشاط الفني، وأنه من حق كل طالب يمارس النشاط الرياضي والنشاط الفني، وبمساعدة الوزارت المختفلة، مثل الشباب والرياضة والثقافة، سنساعد بتطوير هذه المواهب».

وتابع وزير التربية والتعليم: «نملك 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، لابد من ممارستهم جميع النشاطات، ونشكر وزيرة الثقافة على مساعدتنا في هذه المبادرة، وأنه من الممكن أن نملك محمد صلاح، أو فنان عظيم مثل فنانيي مصر العظماء، من هولاء الطلاب».