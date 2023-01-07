مدحت العدل: مبادرة «تقدر» هدفها محاربة التطرف من المسرح المدرسي

قال السيناريست مدحت العدل، على هامش العرض الغنائي «تقدر» المقام حاليا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نجوم الفن المصري: «أنا جاي النهاردة في مباردة من أهم المبادرات التي اتعملت في آخر 10 سنين، وهي إحياء المسرح المدرسي».

وأضاف مدحت العدل: «أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعب عظيما، وأنا خريج مدرسة التوفيقية، وكان المسرح المدرسي مهم لينا، وجميع الفنانين اللي امتعونا على مدار السنين زي عادل إمام خريجي المسرح المدرسي».

وتابع «العدل»: «المسرح جزء مهم في محاربة أفكار التطرف، وسنعمل علي ذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة، وسنعمل على تخريج جيل متكامل فني، مثل كتابة السيناريو وتطويره، وسنعمل على إطلاق مسابقات تعمل علي تخريج الموهوبين، وستبدأ بالترم الثاني بجميع المدراس».