مواقف إنسانية للدولي محمد صلاح.. دعم أهالي قريته ومتحدي الإعاقة في ليفربول

تزخر حياة اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بالعديد من المواقف الإنسانية المميزة، بسبب شهرته العالمية والنجاحات التي حققها خلال مسيرته الكروية، منها دعمه لأهالى قريته و متحدي الإعاقة، وهذا ما نرصده خلال السطور التالية.

شارك المصري محمد صلاح في حفل نظمه نادي ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة والتقط صور تذكارية معهم.

One of my favourite moments so far this season... I’m very grateful for the award, and I look forward to us meeting again soon pic.twitter.com/snbZo8nm50