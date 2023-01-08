مواقف إنسانية للدولي محمد صلاح.. دعم أهالي قريته ومتحدي الإعاقة في ليفربول

تزخر حياة اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بالعديد من المواقف الإنسانية المميزة، بسبب شهرته العالمية والنجاحات التي حققها خلال مسيرته الكروية، منها دعمه لأهالى قريته و متحدي الإعاقة، وهذا ما نرصده خلال السطور التالية.

دعم صلاح لذوى الاحتياجات الخاصة

شارك المصري محمد صلاح في حفل نظمه نادي ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة والتقط صور تذكارية معهم.

One of my favourite moments so far this season... I’m very grateful for the award, and I look forward to us meeting again soon pic.twitter.com/snbZo8nm50 — Mohamed Salah (@MoSalah) December 7, 2018

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مجموعة من صور الحفل قائلا: «واحدة من لحظاتي المفضلة حتى الآن».

ولبى صلاح طلبا لشاب من متحدي الإعاقة بالتقاط صورة تذكارية معه، على هامش مباراة ودية للمنتخب المصري أمام تنزانيا.

وفي العام قبل الماضي، وخلال متابعته لفريق «وندرز»، الذي يضم ثلاثة أعضاء من ذوي الهمم، قبل انطلاق مباراة مصر والجابون، ضمن تصفيات كأس العالم صعد إلى المسرح وحيى أعضاء الفريق خلال لحظات توقف بين أغنيتين، كما قام بتصوير الفريق بالموبايل الخاص به.

دعم صلاح لأهالي قريته

خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، تبرّع محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بأسطوانات أكسجين وسيارة إسعاف لأبناء قريته نجريج في محافظة الغربية؛ لمساعدتهم على علاج مرضى كورونا

وتوضح مؤسسة محمد صلاح الخيرية في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، أنّ صلاح يرتبط بصلة وثيقة بالقرية الصغيرة التي نشأ فيها وتقع ويتبرع بنحو 64 ألف دولار سنويا لمؤسسته الخيرية.

طفل مجنون بمحمد صلاح

شهدت مباراة ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي، العام الماضي، واقعة إنسانية للمصري محمد صلاح مع أحد أنصار فريقه حيث تواجد طفل إيرلندي يدعى أوسكار، من أجل رؤية محمد صلاح.

وحضر أوسكار في رحلة استغرقت يومين من بلفاست إلى ليفربول من أجل دعم فريقه من المدرجات، وتواجد «أوسكار» إلى ملعب أنفيلد من أجل رؤية صلاح، وانفجر الطفل في البكاء حين شاهد النجم المصري على أرض الملعب يجري عمليات الإحماء بحسب شبكة «إي إس بي إن» العالمية.

ووفقا لصحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية أوضحت خالة الطفل أوسكار البالغ من العمر 8 سنوات، أن أوسكار استقل القارب البطيء من بلفاست إلى ليفربول، قائلة: «هو يعشق نادي ليفربول وهو يأكل ويتنفس وينام وهو يفكر في ليفربول».

وتابعت «حين شاهد بطله صلاح انهمر في البكاء، ولقد سافر في رحلة ليومين من أجل حضور المباراة».