محمد صلاح يظهر بتقنية الهولوجرام خلال عرض «تقدر» في دار الأوبرا المصرية

بدأ منذ قليل العرض المسرحي الغنائي «تقدر»، لإحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، في دار الاوبرا المصريه.

وافتتحت الفنانة أسماء أبو اليزيد، العرض الفني بأغنية تناقش قضايا التنمر على السوشيال ميديا، بينما ظهرت يسرا وهي تتحدث الأطفال على الطموح والنجاح.

بينما ظهر النجم المصري العالمي محمد صلاح بتقنية الهولوجرام، ناصحا الأطفال بالاهتمام بطموحهم وتحقيقهم نجاح كبير، كما ظهر نجيب محفوظ بنفس التقنية خلال العرض، وتحدث عن أهمية القراءة والمعرفة، وظهر عدد من ملوك مصر في الحضارة المصرية القدماء.

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن، هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة.

ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب، للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

ويشارك بالعرض 7 أطفال جرى اختيارهم من بين 2300 طفل، من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية.

«تقدر» أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.